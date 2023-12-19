BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,26 Azaldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,26 azalışla 7.692,25 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,18 puan azaldı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,14, hizmetler endeksi yüzde 0,97, teknoloji endeksi yüzde 0,52, sanayi endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 27'si yükselirken 73'ü değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,26 azalışla 7.692,25 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,18 puan azaldı. Dün 7.790,42 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 6,52 puan ve yüzde 0,08 azalışla 7.783,90 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.652,65 puanı, en yüksek 7.786,35 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,14, hizmetler endeksi yüzde 0,97, teknoloji endeksi yüzde 0,52, sanayi endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 27'si yükselirken 73'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C)???????, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2026 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,72, bileşik getirisi yüzde 36,56 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2700 ve dolar/yen paritesi 144,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,0890 liradan, avro 31,8270 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 2026 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 azalışla 77,8 dolardan işlem görüyor.