BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,22 Değer Kazandı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 artışla 10.969,81 puana yükseldi. Mali, sanayi, hizmetler ve teknoloji endeksleri de değer kazandı. En çok işlem gören hisseler arasında Garanti BBVA ve Türk Hava Yolları öne çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 132,51 puan ve yüzde 1,22 değer kazancıyla 10.969,81 puana çıktı. Günün ilk yarısında en düşük 10.816,89 puanı gören endeks, en yüksek 10.974,89 puana çıktı.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,37, sanayi endeksi yüzde 1,03, hizmetler endeksi yüzde 0,78 ve teknoloji endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74'ü yükselirken 20'si düştü, 6'sı yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 9 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,70, bileşik getirisi yüzde 40,07 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1580, sterlin/dolar paritesi 1,3140 ve dolar/yen paritesi 154,1 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,0540 liradan, avro 48,7230 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 azalışla 63,8 dolardan işlem görüyor.

