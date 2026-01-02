Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,18 değer kazanarak 11.394,44 puana yükseldi. Mali ve sanayi endeksleri artış gösterirken, teknoloji endeksi yatay seyretti.

Çarşamba günü 11.261,52 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 35 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.296,52 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 132,92 puan ve yüzde 1,18 artışla 11.394,44 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.296,52 puanı, en yüksek 11.414,71 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,42, sanayi endeksi yüzde 0,96 ve hizmetler endeksi yüzde 0,47 artarken, teknoloji endeksi yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 77'si yükselirken 22'si düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding, Akbank ile Sasa Polyester oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 385 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1720, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 156,92 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,0310 liradan, avro 50,4810 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,4 artışla 4 bin 385 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 düşüşle 60,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
