BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,91 Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,91 değer kazanarak 10.661,55 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,81 puan ve yüzde 0,91 artışla 10.661,55 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 53,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,42 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,72 ile orman kağıt basım, en çok düşen ise yüzde 0,23 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalar ABD'de faiz indirimi sürecine ilişkin belirsizlerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Haftanın ilk gününde Asya ve Avrupa borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, teknoloji endeksi öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Analistler günün geri kalanında ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.550 ve 10.450 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.