BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,79 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 değer kazanarak 10.413,37 puana yükseldi.

Dün 10.331,31 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 84,38 puan artışla 10.415,69 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 82,06 puan ve yüzde 0,79 değer kazanarak 10.413,37 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.384,49, en yüksek 10.441,05 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,85, sanayi endeksi yüzde 0,79, hizmetler endeksi yüzde 0,57 ve teknoloji endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 68'i yükselirken 25'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş, Sabancı Holding ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 340 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1700, sterlin/dolar paritesi 1,3540 ve dolar/yen paritesi 147,01 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,1770 liradan, avro 47,0750 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 3 bin 340 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 azalışla 68,2 dolardan işlem görüyor.