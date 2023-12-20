BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,67 Azalışla 7.673,76 Puana Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,67 azalışla 7.673,76 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,85 puan azaldı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 0,82, teknoloji endeksi yüzde 1,78, sanayi endeksi yüzde 1,10 düştü. Altının ons fiyatı 2 bin 38 dolar olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,67 azalışla 7.673,76 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,85 puan azaldı. Dün 7.725,86 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 8,68 puan ve yüzde 0,11 azalışla 7.717,18 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.655,51 puanı, en yüksek 7.764,16 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 0,82, teknoloji endeksi yüzde 1,78, sanayi endeksi yüzde 1,10 düştü.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 29'u yükselirken 70'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C)???????, Akbank, Ereğli Demir Çelik ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 38 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,94, bileşik getirisi yüzde 36,82 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,2660 ve dolar/yen paritesi 143,49 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,1280 liradan, avro 31,9420 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 2 bin 38 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 artışla 80,2 dolardan işlem görüyor.