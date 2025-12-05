Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,6 değer kazanarak 10.984,15 puana yükseldi.

Dün 10.918,51 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,06 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.923,58 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,63 puan ve yüzde 0,6 artışla 10.984,15 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.909,34, en yüksek 11.015,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,85, mali endeks yüzde 0,83 ve teknoloji endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 63'ü yükselirken 31'i düştü ve 6'sı yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C) ile Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 225 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1660, sterlin/dolar paritesi 1,3350 ve dolar/yen paritesi 154,9 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,5250 liradan, avro 49,6110 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 4 bin 225 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yatay seyirle 63,2 dolardan işlem görüyor.