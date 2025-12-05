Haberler

Piyasalarda gün ortası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.984,15 puana çıkarak yüzde 0,6 değer kazandı. Hisselerin çoğu yükseldi, en çok işlem görenler arasında Akbank ve Türk Hava Yolları yer aldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,6 değer kazanarak 10.984,15 puana yükseldi.

Dün 10.918,51 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,06 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.923,58 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,63 puan ve yüzde 0,6 artışla 10.984,15 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.909,34, en yüksek 11.015,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,85, mali endeks yüzde 0,83 ve teknoloji endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 63'ü yükselirken 31'i düştü ve 6'sı yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C) ile Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 225 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1660, sterlin/dolar paritesi 1,3350 ve dolar/yen paritesi 154,9 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,5250 liradan, avro 49,6110 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 4 bin 225 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yatay seyirle 63,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda futbolcu başkan ve yönetici gözaltına alındı

Çok sayıda futbolcu, başkan ve yönetici gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalında Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı
Babasının gözü önünde oğlunu vurdu! Kan donduran anlar kamerada

Babasının gözü önünde oğlunu vurdu
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
3 çocuğu, 5 torunu var! 62 yaşında askere çağırıldı

3 çocuğu 5 torunu var! 62 yaşında askere çağırıldı
Bahis skandalında Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı
Diş çekiminde ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum

Ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum
2 ülkeden tarihi ittifak! Putin'in denizaltılarını avlayacaklar

2 ülkeden tarihi ittifak! Putin'in denizaltılarını avlayacaklar
Tartıştığı hemşire sonu mu oldu? Kan donduran iddia

Tartıştığı hemşire sonu mu oldu?
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Son düzlüğe girildi: Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da gözaltına alındı

İkisi de gözaltında
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.