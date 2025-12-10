Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 değer kazanarak 11.286,05 puana çıktı.

Dün 11.238,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 34,98 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.273,34 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 47,69 puan ve yüzde 0,42 artışla 11.286,05 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 11.251,69, en yüksek 11.316,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,06 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,88, sanayi endeksi yüzde 0,54, hizmetler endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i yükselirken 46'sı düştü ve 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 194 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,13, bileşik getirisi yüzde 38,21 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1640, sterlin/dolar paritesi 1,3310 ve dolar/yen paritesi 156,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,6000 liradan, avro 49,6120 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 azalışla 4 bin 194 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 düşüşle 61,8 dolardan işlem görüyor.