Haberler

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,2 Değer Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 11.139,13 puana çıkarak yüzde 0,2 değer kazandı. Toplam işlem hacmi 79,9 milyar lira olurken, bankacılık endeksi hafif bir düşüş gösterdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,2 değer kazanarak 11.139,13 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,68 puan ve yüzde 0,2 artışla 11.139,13 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 79,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı. Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,92 ile madencilik, en çok düşen ise yüzde 7,95 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında Avrupa borsalarına paralel pozitif bir seyir izledi. Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyeleri direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
'Cellat' gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt

Ankara'yı sarsan çağrı! DEM'den zehir zemberek yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim

Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
'Mobilyacı Mehmet' olarak biliniyordu, müebbetten arandığı ortaya çıktı

"Mobilyacı Mehmet" olarak biliniyordu, bakın kim çıktı
Türk Eczacıları Birliği uyardı! Bu kahvelere dikkat edin, ölüme sebep oluyor

Türk Eczacıları Birliği uyardı: Ölüme sebep oluyor
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
'Öldürdüğüm adam yapay zeka' diye kendini savunan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

"Öldürdüğüm adam yapay zeka" dedi, mahkeme gözünün yaşına bakmadı
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
AK Partili Tayyar: Öcalan duvara tosladı

AK Partili isimden gündem yaratacak çıkış: Öcalan fena duvara tosladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.