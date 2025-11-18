BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseliş Gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kazanarak 10.728,20 puana yükseldi.

Dün 10.698,13 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 28,66 puan ve yüzde 0,27 azalışla 10.669,47 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,06 puan ve yüzde 0,28 değer kazancıyla 10.728,20 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.636,38, en yüksek 10.791,21 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,26 değer kaybederken mali endeks yüzde 0,5, sanayi endeksi yüzde 0,12 ve hizmetler endeksi yüzde 0,12 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 56'sı yükselirken 41'i düştü ve 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 41 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3150 ve dolar/yen paritesi 155,2 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,3340 liradan, avro 49,1260 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 4 bin 41 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,3 azalışla 63,6 dolardan işlem görüyor.