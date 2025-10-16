BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseliş Gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak 10.475,92 puana çıktı.

Dün 10.464,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 26,68 puan ve yüzde 0,25 azalışla 10.437,80 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,44 puan ve yüzde 0,11 değer kazancıyla 10.475,92 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.418,46 puanı, en yüksek 10.562,29 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,16, sanayi endeksi yüzde 0,43 gerilerken mali endeks yüzde 0,47 ve teknoloji endeksi yüzde 0,26 arttı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken, 44'ü düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Turkcell, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Sasa Polyester olarak sıralandı.

Altının ons fiyatı 4 bin 240 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,23, bileşik getirisi yüzde 40,69 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1660, sterlin/dolar paritesi 1,3440 ve dolar/yen paritesi 151,3 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,8550 liradan, avro 48,9170 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 4 bin 240 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 düşüşle 61,94 dolardan işlem görüyor.