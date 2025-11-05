Haberler

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseliş Gördü

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,05 artışla 10.919,75 puana yükseldi. Endeks, günün en düşük 10.900,66 en yüksek 11.000,09 puanı gördü. Sanayi, teknoloji ve mali endeksler düşerken hizmetler endeksi kazanç sağladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kazanarak 10.919,75 puana yükseldi.

Dün 10.914,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 13,67 puan ve yüzde 0,13 artışla 10.927,76 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,65 puan ve yüzde 0,05 değer kazancıyla 10.919,75 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.900,66 en yüksek 11.000,09 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,26, teknoloji endeksi yüzde 0,34, mali endeks yüzde 0,48 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükselirken 48'i düştü, 4 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Telekom, ASELSAN, Turkcell ile Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 971 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,53, bileşik getirisi yüzde 39,87 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1490, sterlin/dolar paritesi 1,3040 ve dolar/yen paritesi 153,7 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,1150 liradan, avro 48,4080 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 3 bin 971 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,7 artışla 64,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
