BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,85 değer kazanarak 11.468,69 puana yükseldi.

Cuma günü 11.372,33 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 95,64 puan ve yüzde 0,84 artışla 11.467,97 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,36 puan ve yüzde 0,85 değer kazancıyla 11.468,69 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 11.447,19, en yüksek 11.519,64 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,35, hizmetler endeksi yüzde 0,86, mali endeks yüzde 0,57 ve teknoloji endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 83'ü yükselirken 16'sı düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Pegasus Hava Taşımacılığı ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 367 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,45, bileşik getirisi yüzde 39,77 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1690, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 147,3 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,9900 liradan, avro 47,9880 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 azalışla 3 bin 367 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,2 yükselişle 67,5 dolardan işlem görüyor.