BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kazanarak 10.884,33 puana yükseldi.

Cuma günü 10.870,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 40,71 puan ve yüzde 0,37 artışla 10.911,28 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,76 puan ve yüzde 0,13 değer kazancıyla 10.884,33 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.872,14, en yüksek 10.942,58 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,59, hizmetler endeksi yüzde 0,16 ve mali endeks yüzde 0,14 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 56'sı yükselirken 44'ü düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Hektaş, Şişecam ile Pegasus Hava Taşımacılığı oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 349 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,62, bileşik getirisi yüzde 39,97 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1680, sterlin/dolar paritesi 1,3540 ve dolar/yen paritesi 147,4 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,8930 liradan, avro 47,8080 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 3 bin 349 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,1 yükselişle 65,8 dolardan işlem görüyor.