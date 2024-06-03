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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kazanarak 10.460,55 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,07 puan ve yüzde 0,58 artışla 10.460,55 puana çıktı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 1,85, teknoloji endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 327 dolar olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kazanarak 10.460,55 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,07 puan ve yüzde 0,58 artışla 10.460,55 puana çıktı. Cuma günü 10.400,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 42,69 puan ve yüzde 0,41 artarak 10.443,16 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.334,77 puanı, en yüksek 10.487,31 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 1,85, teknoloji endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükselirken, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding, Tüpraş ve Turkcell oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 327 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,36, bileşik getirisi yüzde 42,04 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2700 ve dolar/yen paritesi 157,10 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2050 liradan, avro 34,8940 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 2 bin 327 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 düşüşle 80,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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