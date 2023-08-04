BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 artışla 7.276,50 puandan tamamladı

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55 puan değer kazandı.

Dün 7.221,51 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 35,06 puan ve yüzde 0,49 değer kazanarak 7.256,57 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.205,30 en yüksek ise 7.298,20 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,01, hizmetler endeksi yüzde 0,10 ve sanayi endeksi yüzde 1,10 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 63'ü yükselirken, 35'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kontrolmatik Teknoloji ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının onsu 1.932 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2700 ve dolar/yen paritesi 142,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9880 liradan, avro 29,5380 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 düşüşle 1.932 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 yükselişle 85,6 dolardan işlem görüyor.