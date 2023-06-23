BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,20 artışla 5.547,46 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 119,20 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,63, sanayi endeksi yüzde 2,00, hizmetler endeksi yüzde 1,93 ve teknoloji endeksi yüzde 1,29 değer kazandı. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.918 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 azalışla 73,6 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,20 artışla 5.547,46 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 119,20 puan değer kazandı.

Dün 5.428,26 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 81,50 puan ve yüzde 1,50 değer kazanarak 5.509,76 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.509,76, en yüksek ise 5.587,64 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,63, sanayi endeksi yüzde 2,00, hizmetler endeksi yüzde 1,93 ve teknoloji endeksi yüzde 1,29 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 99'u yükselirken, 1'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası (C) ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.918 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2720 ve dolar/yen paritesi 143,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 25,6640 liradan, avro 27,8740 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.918 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 azalışla 73,6 dolardan işlem görüyor.