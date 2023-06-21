BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 artışla 5.287,83 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,22 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,60, teknoloji endeksi yüzde 1,55, sanayi endeksi yüzde 1,00 ve hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.933 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 75,9 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 artışla 5.287,83 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,22 puan değer kazandı.

Dün 5.251,61 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 28,93 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 5.280,54 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.272,47, en yüksek ise 5.329,36 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,60, teknoloji endeksi yüzde 1,55, sanayi endeksi yüzde 1,00 ve hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 73'ü yükselirken, 22'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Akbank, Koç Holding ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.933 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2700 ve dolar/yen paritesi 141,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 23,5790 liradan, avro 25,7380 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.933 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 75,9 dolardan işlem görüyor.