BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 artışla 5.392,47 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 31,70 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,77, hizmetler endeksi yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 0,62 ve sanayi endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.936 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 74 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 artışla 5.392,47 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 31,70 puan değer kazandı.

Dün 5.360,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 36,98 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 5.397,75 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.378,25, en yüksek ise 5.439,18 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,77, hizmetler endeksi yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 0,62 ve sanayi endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükselirken, 27'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Yapı Kredi, Akbank ve İş Bankası (C) oldu.

Altının onsu 1.936 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2660 ve dolar/yen paritesi 141,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 23,6730 liradan, avro 25,6800 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.936 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 74 dolardan işlem görüyor.