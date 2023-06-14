BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 5.435,44 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,40 puan değer kazandı.

Dün 5.429,05 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,09 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 5.437,14 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.393,44, en yüksek ise 5.490,89 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,73, hizmetler endeksi yüzde 0,29, teknoloji endeksi yüzde 1,26 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si yükselirken, 61'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.951 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 16,22, bileşik getirisi yüzde 16,88 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 139,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 23,6230 liradan, avro 25,5220 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.951 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,2 artışla 75 dolardan işlem görüyor.