BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,70 artışla 5.722,36 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,87 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1, hizmetler endeksi yüzde 2,73, sanayi endeksi yüzde 1,55 ve teknoloji endeksi yüzde 1,94 değer kazandı. Altının onsu 1.965 dolar seviyesinde. İstanbul serbest piyasada dolar 23,6540 liradan, avro 25,5100 liradan satılıyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3 azalışla 73 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,70 artışla 5.722,36 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,87 puan değer kazandı.

Cuma günü 5.626,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 47,27 puan ve yüzde 0,84 değer kazanarak 5.673,76 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.666,08, en yüksek ise 5.730,19 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1, hizmetler endeksi yüzde 2,73, sanayi endeksi yüzde 1,55 ve teknoloji endeksi yüzde 1,94 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 92'si yükselirken, 7'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Sasa Polyester ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.965 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2600 ve dolar/yen paritesi 139,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 23,6540 liradan, avro 25,5100 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.965 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3 azalışla 73 dolardan işlem görüyor.