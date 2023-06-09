BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 artışla 5.557,92 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,92 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,16 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,58, sanayi endeksi yüzde 0,36, teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kazandı. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.960 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,9 artışla 76,2 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 artışla 5.557,92 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,92 puan değer kazandı.

Dün 5.554,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 49,48 puan ve yüzde 0,89 değer kazanarak 5.603,48 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.536,84, en yüksek ise 5.616,79 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,16 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,58, sanayi endeksi yüzde 0,36, teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i yükselirken, 37'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.960 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0760, sterlin/dolar paritesi 1,2540 ve dolar/yen paritesi 139,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 23,4780 liradan, avro 25,2700 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.960 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,9 artışla 76,2 dolardan işlem görüyor.