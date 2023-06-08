BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 artışla 5.589,68 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 28,49 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,95, hizmetler endeksi yüzde 0,33, sanayi endeksi yüzde 0,43, teknoloji endeksi yüzde 1,02 değer kazandı. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.946 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 75,4 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 artışla 5.589,68 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 28,49 puan değer kazandı.

Dün 5.561,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,37 puan ve yüzde 0,20 değer kaybederek 5.549,81 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.524,87, en yüksek ise 5.590,05 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,95, hizmetler endeksi yüzde 0,33, sanayi endeksi yüzde 0,43, teknoloji endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si yükselirken, 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Akbank, Sasa Polyester ve İş Bankası (C) oldu.

Altının onsu 1.946 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2460 ve dolar/yen paritesi 139,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 23,3840 liradan, avro 25,0850 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.946 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 75,4 dolardan işlem görüyor.