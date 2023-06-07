BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,53 artışla 5.578,85 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 190,05 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,48, hizmetler endeksi yüzde 2,74, sanayi endeksi yüzde 2,85, teknoloji endeksi yüzde 2,11 değer kazandı. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.965 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,9 artışla 76,6 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,53 artışla 5.578,85 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 190,05 puan değer kazandı.

Dün 5.388,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 127,07 puan ve yüzde 2,36 değer kazanarak 5.515,87 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.515,87, en yüksek ise 5.608,84 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,48, hizmetler endeksi yüzde 2,74, sanayi endeksi yüzde 2,85, teknoloji endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 93'ü yükselirken, 5'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Akbank, Şişecam ve Koç Holding oldu.

Altının onsu 1.965 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0700, sterlin/dolar paritesi 1,2450 ve dolar/yen paritesi 139,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 23,1560 liradan, avro 24,7690 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.965 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,9 artışla 76,6 dolardan işlem görüyor.