BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Hafif Düşüşle İşlem Gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 azalışla 7.263,84 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında işlem gördü. Dün 7.264,87 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 38,43 puan ve yüzde 0,53 artışla 7.303,30 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.202,88 puanı, en yüksek 7.353,09 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,65, teknoloji endeksi yüzde 1,56 gerilerken, hizmetler endeksi yüzde 0,18, sanayi endeksi yüzde 0,19 arttı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i yükselirken 48'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank, Türkiye İş Bankası (C)???????, Yapı ve Kredi Bankası ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 62 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,54, bileşik getirisi yüzde 37,52 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1016, sterlin/dolar paritesi 1,2690 ve dolar/yen paritesi 142,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,3370 liradan, avro 32,3190 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 2 bin 62 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,4 düşüşle 78,6 dolardan işlem görüyor.