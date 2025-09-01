BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düşüş Yaşadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kaybederek 11.274,47 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,58 puan ve yüzde 0,12 azalışla 11.274,47 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 56,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi ise yüzde 0,26 değer kazandı.

Sektör endekslerinin en çok kazananı yüzde 2,77 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşeni yüzde 1,73 ile sigorta oldu.

Güne alış ağırlıklı bir seyirle başlayan BIST 100 endeksi 11.334,42 puana kadar yükselmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçti ve günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Türkiye'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 arttı. Böylece Türkiye ekonomisi büyüme trendini 20 çeyreğe taşıdı.

Analistler günün geri kalanında dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 seviyelerinin destek, 11.400 ve 11.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.