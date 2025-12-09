Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kaybederek 11.168,89 puana indi. En çok işlem gören hisseler arasında Şişe ve Cam Fabrikaları, Akbank ve Türk Hava Yolları yer aldı.

Dün 11.189,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 20,81 puan ve yüzde 0,19 artışla 11.210,31 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,61 puan ve yüzde 0,18 azalışla 11.168,89 puana düştü.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 11.168,89, en yüksek 11.225,51 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,49, mali endeks yüzde 0,15 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,56 ve hizmetler endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 29'u yükselirken 66'sı düştü ve 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişe ve Cam Fabrikaları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 204 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,15, bileşik getirisi yüzde 38,24 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3350 ve dolar/yen paritesi 156,1 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,5850 liradan, avro 49,6690 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 4 bin 204 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yatay seyirle 62,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
