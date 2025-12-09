Haberler

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kaybederek 11.168,89 puana indi. Bankacılık endeksi de düşüş yaşarken, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentilerine odaklandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kaybederek 11.168,89 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,61 puan ve yüzde 0,18 azalışla 11.168,89 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 55,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,77 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok düşen ise yüzde 0,88 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerine ve Fed yetkililerinden gelebilecek açıklamalara çevrilirken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 puanın destek, 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Galatasaray'a Monaco maçına saatler kala 3 müjdeli haber

Dev maça saatler kala 3 müjdeli haber birden
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Habur'un yanı başında dev proje! 2026'da üretime başlıyor

Habur'un yanı başında dev proje! 2026'da üretime başlıyor
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Manchester City maçı öncesi Real Madrid'de Mbappe depremi

Real Madrid'de deprem! Antrenmana çıkmadı
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
Murat Cemcir taburcu oldu

Apar topar hastaneye kaldırılan Murat Cemcir ile ilgili yeni gelişme
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter'in avukatından 8 kişi hakkında suç duyurusu

Güllü soruşturmasında yeni süreç: Kızı 8 kişiyi şikâyet etti
Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim

Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı
Galatasaray U19, Monaco U19'a direnç gösteremedi

Galatasaray U19, Monaco U19'a farklı kaybetti
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
title