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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazanarak 8.888,54 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,15 artarken, holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,79 ile turizm olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,96 ile sigorta oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazanarak 8.888,54 puana çıktı.

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,03 puan artışla 8.888,54 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 29,5 milyar lira olarak belirlendi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 artarken, holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,79 ile turizm olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,96 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişesiyle risk iştahının güç kaybettiğini ifade etti.

Öte yandan, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 37,78'den yüzde 36,70'e, 24 ay sonrası için yüzde 23,05'ten yüzde 22,67'ye geriledi.

Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanımı, New York Fed imalat sanayi endeksi ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanının destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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