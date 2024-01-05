BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 değer kazanarak 7.548,80 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,96 puan arttı. Dün 7.547,84 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 22,21 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 7.570,05 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.532,59 puanı, en yüksek 7.585,90 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,01, sınai endeksi yüzde 0,07 azalırken, hizmetler endeksi yüzde 0,94 teknoloji endeksi yüzde 0,48 arttı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 49'u yükselirken 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Gübre Fabrikaları, Türkiye İş Bankası (C), Pegasus ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 37 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 145,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,8410 liradan, avro 32,5580 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 2 bin 37 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,6 yükselişle 78 dolardan işlem görüyor.