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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 değer kaybederek 10.581,58 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,40 puan ve yüzde 0,92 düşüşle 10.581,58 puana düştü. Günün ilk yarısında hizmet endeksi yüzde 1,28, mali endeks yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 0,43 ve sanayi endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 21'i yükselirken 78'i değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 değer kaybederek 10.581,58 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,40 puan ve yüzde 0,92 düşüşle 10.581,58 puana düştü.

Dün 10.679,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,51 puan artışla 10.680,50 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.575,84 puanı, en yüksek 10.706,92 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmet endeksi yüzde 1,28, mali endeks yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 0,43 ve sanayi endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 21'i yükselirken 78'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Astor Enerji ile Tüpraş oldu

Altının ons fiyatı 2 bin 316 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,92, bileşik getirisi yüzde 42,71 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0690, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 160,00 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,9140 liradan, avro 35,2220 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 316 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,9 artışla 84,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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