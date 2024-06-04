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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kaybederek 10.545,19 puana düştü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,68 puan ve yüzde 0,11 azalışla 10.545,19 puana geriledi. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,14, sanayi endeksi yüzde 0,46 ve teknoloji endeksi yüzde 0,56 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 329 dolar olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kaybederek 10.545,19 puana düştü.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,68 puan ve yüzde 0,11 azalışla 10.545,19 puana geriledi. Dün 10.556,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 19,76 puan ve yüzde 0,19 artarak 10.576,56 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.510,61 puanı, en yüksek 10.610,18 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,14, sanayi endeksi yüzde 0,46 ve teknoloji endeksi yüzde 0,56 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükselirken, 37'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ve Turkcell oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 329 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,90, bileşik getirisi yüzde 41,49 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2760 ve dolar/yen paritesi 155,20 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2710 liradan, avro 35,1200 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,9 azalışla 2 bin 329 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,4 düşüşle 77 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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