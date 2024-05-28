BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kaybederek 10.627,65 puana indi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,30 puan ve yüzde 0,28 azalışla 10.627,65 puana geriledi. Dün, 10.656,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 21,79 puan ve yüzde 0,20 artarak 10.678,75 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.610,01 puanı, en yüksek 10.700,12 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,12 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,43, sanayi endeksi yüzde 0,33 ve teknoloji endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükselirken 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Agrotech Teknoloji, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 344 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,01, bileşik getirisi yüzde 41,62 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2780 ve dolar/yen paritesi 156,90 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,1870 liradan, avro 35,0090 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 344 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 artışla 82,9 dolardan işlem görüyor.