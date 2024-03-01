Üye Girişi
Haberler

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Güncelleme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,3 değer kaybederek 9.166,03 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Tekstil deri endeksi en çok kazandıran sektör oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,3 değer kaybederek 9.166,03 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,66 puan azalışla 9.166,03 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 48,7 milyar lira olarak belirlendi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,96 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,04 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın devam ettiğine işaret eden verilerin ardından risk iştahının arttığını ifade ederek, yurt içi piyasaların negatif ayrıştığını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin de takip edileceğini belirten analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.060 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Borsa İstanbul Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Zonguldak adayı Çağla Özgençtürk ve İbrahim Nebioğlu kimdir? DEM Parti Yozgat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yozgat adayı Merve Eylül Bütün ve Bager Aşkın kimdir? Ahmet Ural kimdir? HÜDA PAR Karabük Belediye Başkan Adayı Ahmet Ural kaç yaşında, nereli? İnci Taneleri 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Nihat Özdemir kimdir? HÜDA PAR Aksaray Belediye Başkan Adayı Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van adayı Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan kimdir? Yasin Başaran kimdir? HÜDA PAR Bartın Belediye Başkan Adayı Yasin Başaran kaç yaşında, nereli? Mehmet Özdemir kimdir? HÜDA PAR Zonguldak Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli? Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kimdir? AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kaç yaşında, nereli? Halis Adıgüzel kimdir? HÜDA PAR Tokat Belediye Başkan Adayı Halis Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Cemil Tugay kimdir? CHP İzmir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu kimdir? CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? DEM Parti Uşak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak adayı Azize Karadağ ve Ahmet Ak kimdir? Atakan Yazgan kimdir? CHP Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan kaç yaşında, nereli? Ekrem Olğaç kimdir? AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title