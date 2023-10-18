BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,78 azalışla 7.970,70 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 144,30 puan değer kaybetti. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,54, hizmetler endeksi yüzde 1,75, sanayi endeksi yüzde 1,72 ve teknoloji endeksi yüzde 0,91 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,78 azalışla 7.970,70 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 144,30 puan değer kaybetti.

Dün 8.115,01 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 150,38 puan ve yüzde 1,85 değer kaybederek 7.964,63 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.934,42, en yüksek 8.015,26 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,54, hizmetler endeksi yüzde 1,75, sanayi endeksi yüzde 1,72 ve teknoloji endeksi yüzde 0,91 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 15'i yükselirken, 85'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, Tüpraş, Astor Enerji ve Enerjisa Enerji oldu.

Altının onsu 1.944 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 27,24, bileşik getirisi yüzde 29,10 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2200 ve dolar/yen paritesi 149,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,0100 liradan, avro 29,6040 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,1 artışla 1.944 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,5 yükselişle 91,3 dolardan işlem görüyor.