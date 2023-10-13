BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,83 azalışla 8.108,35 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 150,92 puan değer kaybetti. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,25, hizmetler endeksi yüzde 1,63, sanayi endeksi yüzde 1,82 ve teknoloji endeksi yüzde 2,53 değer kaybetti. Altının onsu 1.888 dolar seviyesinde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,83 azalışla 8.108,35 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 150,92 puan değer kaybetti.

Dün 8.259,27 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,98 puan ve yüzde 0,21 değer kaybederek 8.242,29 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.088,19, en yüksek 8.242,29 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,25, hizmetler endeksi yüzde 1,63, sanayi endeksi yüzde 1,82 ve teknoloji endeksi yüzde 2,53 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 8'i yükselirken, 92'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.888 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 25,96, bileşik getirisi yüzde 27,64 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2190 ve dolar/yen paritesi 149,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,8020 liradan, avro 29,3060 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1 artışla 1.888 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 3,1 yükselişle 88,3 dolardan işlem görüyor.