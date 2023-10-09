BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,31 azalışla 8.353,88 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 111,05 puan değer kaybetti.

Cuma günü 8.464,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 164,20 puan ve yüzde 1,94 değer kaybederek 8.300,69 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.270,10, en yüksek 8.383,53 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,19, hizmetler endeksi yüzde 2,15, sanayi endeksi yüzde 1,15 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,75 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17'si yükselirken, 83'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Petkim ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.851 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 27,63, bileşik getirisi yüzde 29,54 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2190 ve dolar/yen paritesi 149,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,7010 liradan, avro 29,1800 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1 artışla 1.851 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 3,2 yükselişle 86,6 dolardan işlem görüyor.