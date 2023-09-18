BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,87 azalışla 7.892,86 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 69,12 puan değer kaybetti.

Cuma günü 7.961,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,56 puan ve yüzde 0,12 değer kaybederek 7.952,42 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.852,24, en yüksek ise 7.952,42 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 1,24, hizmetler endeksi yüzde 0,96 ve teknoloji endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 30'u yükselirken, 70'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Tüpraş, İş Bankası (C) ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.927 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,97, bileşik getirisi yüzde 22,07 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0670, sterlin/dolar paritesi 1,2400 ve dolar/yen paritesi 147,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,0180 liradan, avro 28,8350 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.927 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yatay seyirle 93,6 dolardan işlem görüyor.