BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 azalışla 8.093,27 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,48 puan değer kaybetti. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,63 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,06, hizmetler endeksi yüzde 0,94 ve teknoloji endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 azalışla 8.093,27 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,48 puan değer kaybetti.

Dün 8.118,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 17,29 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 8.136,04 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.011,63, en yüksek ise 8.139,34 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,63 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,06, hizmetler endeksi yüzde 0,94 ve teknoloji endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükselirken, 52'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Yapı Kredi, Odaş Elektrik ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.918 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,74, bileşik getirisi yüzde 21,81 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0670, sterlin/dolar paritesi 1,2430 ve dolar/yen paritesi 147,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9790 liradan, avro 28,7910 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.918 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,3 azalışla 93,4 dolardan işlem görüyor.