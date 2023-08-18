BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 azalışla 7.749,83 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,65 puan değer kaybetti. Altının onsu 1.893 dolar seviyesinde. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2730 ve dolar/yen paritesi 145,6 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 27,1090 liradan, avro 29,4630 liradan satılıyor. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.893 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da önceki kapanışının hemen üzerinde 83,6 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 azalışla 7.749,83 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,65 puan değer kaybetti.

Dün, 7.764,47 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 39,24 puan artışla ve yüzde 0,51 değer kazanarak 7.803,71 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.730,85, en yüksek ise 7.815,83 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,11 ve sanayi endeksi yüzde 0,68 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,50 ve teknoloji endeksi yüzde 0,19 azalış kaydetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükselirken, 56'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ve Astor Enerji oldu.

Altının onsu 1.893 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2730 ve dolar/yen paritesi 145,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,1090 liradan, avro 29,4630 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.893 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da önceki kapanışının hemen üzerinde 83,6 dolardan işlem görüyor.