BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 azalışla 7.652,47 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,28 puan değer kaybetti. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,53, hizmetler endeksi yüzde 0,96 ve teknoloji endeksi yüzde 2,83 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,67 artış kaydetti. Altının onsu 1.906 dolar seviyesinde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 azalışla 7.652,47 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,28 puan değer kaybetti.

Dün 7.690,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 5,50 puan azalışla ve yüzde 0,07 değer kaybederek 7.685,25 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.588,91, en yüksek ise 7.734,41 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,53, hizmetler endeksi yüzde 0,96 ve teknoloji endeksi yüzde 2,83 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,67 artış kaydetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükselirken, 45'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Girişim Elektrik Sanayi ve Kardemir D oldu.

Altının onsu 1.906 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2760 ve dolar/yen paritesi 145,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,0620 liradan, avro 29,5830 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.906 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 84,4 dolardan işlem görüyor.