BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 azalışla 7.673,75 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,63 puan değer kaybetti. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,20, hizmetler endeksi yüzde 0,33 ve sanayi endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Altının onsu 1.904 dolar seviyesinde. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2730 ve dolar/yen paritesi 145,6 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 27,0590 liradan, avro 29,6030 liradan satılıyor. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.904 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 85,3 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 azalışla 7.673,75 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,63 puan değer kaybetti.

Dün, 7.737,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 26,32 puan ve yüzde 0,34 değer kazanarak 7.763,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.656,28, en yüksek ise 7.768,50 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,20, hizmetler endeksi yüzde 0,33 ve sanayi endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükselirken, 64'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Kardemir D, Ereğli Demir Çelik ve Girişim Elektrik Sanayi oldu.

Altının onsu 1.904 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2730 ve dolar/yen paritesi 145,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,0590 liradan, avro 29,6030 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.904 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 85,3 dolardan işlem görüyor.