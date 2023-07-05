BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,03 azalışla 5.941,89 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,01 puan değer kaybetti. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,63, teknoloji endeksi yüzde 0,97 ve sanayi endeksi yüzde 0,65 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. Altının onsu 1.929 dolar seviyesinde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,03 azalışla 5.941,89 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,01 puan değer kaybetti.

Dün 6.003,90 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 22,21 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 6.026,12 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.916,51, en yüksek ise 6.054,78 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,63, teknoloji endeksi yüzde 0,97 ve sanayi endeksi yüzde 0,65 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 29'u yükselirken, 70'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Turkcell, Tüpraş ve Astor Enerji oldu.

Altının onsu 1.929 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,35, bileşik getirisi yüzde 13,80 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2710 ve dolar/yen paritesi 144,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,0880 liradan, avro 28,4630 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.929 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 76,0 dolardan işlem görüyor.