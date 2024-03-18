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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Azalış Gösterdi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 azalışla 8.816,52 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,18 puan azaldı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,34, hizmetler endeksi yüzde 0,54, teknoloji endeksi yüzde 2,85, sanayi endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 155 dolar olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 azalışla 8.816,52 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,18 puan azaldı. Cuma günü 8.828,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi haftaya 15,80 puan ve yüzde 0,18 artışla 8.844,50 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.751,06 puanı, en yüksek 8.862,93 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,34, hizmetler endeksi yüzde 0,54, teknoloji endeksi yüzde 2,85, sanayi endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 27'si yükselirken 73'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Doğuş Otomotiv, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Koç Holding ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 155 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2740 ve dolar/yen paritesi 149,20 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,3000 liradan, avro 35,2000 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 2 bin 155 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,1 artışla 85,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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