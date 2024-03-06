Üye Girişi
Haberler

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Azalış Gösterdi

Güncelleme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 azalışla 8.847,12 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,39 puan azaldı. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,63, teknoloji endeksi yüzde 1,76, mali endeks yüzde 0,93 değer kaybederken, sınai endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 128 dolar olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 azalışla 8.847,12 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,39 puan azaldı. Dün 8.860,52 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 4,22 puan ve yüzde 0,05 azalışla 8.856,29 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.806,60 puanı, en yüksek 8.908,59 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,63, teknoloji endeksi yüzde 1,76, mali endeks yüzde 0,93 değer kaybederken, sınai endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 21'i yükselirken 77'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları,Tüpraş, Ford Otomotiv Sanayi, Ereğli Demir Çelik ile Sasa Polyester Sanayi oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 128 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2730 ve dolar/yen paritesi 149,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 31,7280 liradan, avro 34,5060 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda önceki kapanışının hemen altında 2 bin 128 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 artışla 82,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Borsa İstanbul İstanbul Borsa Döviz Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Osman Arslan kimdir? AK Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan kaç yaşında, nereli? Zafer Burak Hasar kimdir? Memleket Partisi Ankara Belediye Başkan Adayı Zafer Burak Hasar kaç yaşında, nereli? Mehmet Uyanık kimdir? AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık kaç yaşında, nereli? Cüneyt Oğuz kimdir? Memleket Partisi İzmir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz kaç yaşında, nereli? Cemal Arıkan kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemal Arıkan kaç yaşında ve nereli? Berk Hacıgüzeller kimdir? Memleket Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller kaç yaşında, nereli? Ramazan Altan kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Ramazan Altan kaç yaşında, nereli? Suat Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç kaç yaşında ve nereli? Semra Sökme kimdir? Yeniden Refah Partisi Amasya Belediye Başkan Adayı Semra Sökme kaç yaşında ve nereli? Mehmet Şafi Erim kimdir? Yeniden Refah Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Şafi Erim kaç yaşında ve nereli? Nazif Atalay kimdir? Yeniden Refah Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Nazif Atalay kaç yaşında ve nereli? Erol Demir kimdir? Gelecek Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Erol Demir kaç yaşında, nereli? Nevzat Altıtok kimdir? Gelecek Partisi İstanbul-Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Nevzat Altıtok kaç yaşında, nereli? Aynur Tatlı kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Aynur Tatlı kaç yaşında, nereli? Cüneyt Çeliksoy kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı Cüneyt Çeliksoy kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title