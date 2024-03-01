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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Azalış Gösterdi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,3 azalışla 9.166,03 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,66 puan azaldı. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,2, mali endeks yüzde 0,22 değer kaybederken sanayi endeksi yüzde 0,33, teknoloji endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 47 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,3 azalışla 9.166,03 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,66 puan azaldı. Dün 9.193,69 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 24,61 puan ve yüzde 0,27 artışla 9.218,30 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.158,53 puanı, en yüksek 9.226,98 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,2, mali endeks yüzde 0,22 değer kaybederken sanayi endeksi yüzde 0,33, teknoloji endeksi yüzde 0,98 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 43'ü yükselirken 55'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Gübre Fabrikaları, Kontrolmatik Teknoloji, Türk Hava Yolları ile Mia Teknoloji oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 47 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 150,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 31,3340 liradan, avro 33,8800 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 2 bin 47 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,4 değer kazancıyla 82,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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