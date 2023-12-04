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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Azalış Gösterdi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 azalışla 8.019,48 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,79 puan azaldı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,38, hizmetler endeksi yüzde 0,32 değer kaybederken sanayi endeksi yüzde 0,36, teknoloji endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2071 dolar olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 azalışla 8.019,48 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,79 puan azaldı. Cuma günü 8.026,27 puandan kapanan BIST 100 endeksi haftaya 30,45 puan ve yüzde 0,38 artışla 8.056,72 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.962,26, en yüksek 8.070,39 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,38, hizmetler endeksi yüzde 0,32 değer kaybederken sanayi endeksi yüzde 0,36, teknoloji endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si yükselirken 61'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Sasa Polyester, İş Bankası (C) ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının ons fiyatı 2071 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,11, bileşik getirisi yüzde 40,55 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 146,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,9060 liradan, avro 31,4310 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 2071 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,9 azalışla 78,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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