BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında %0,15 Düşerek 9.434,86 Puan Oldu

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,15 değer kaybederek 9.434,86 puana geriledi. İşlem hacmi 36,1 milyar lira olurken, bankacılık endeksi %0,45 düşüş yaşadı. Analistler, günün ilerleyen saatlerinde ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamalarının izleneceğini belirtiyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kaybederek 9.434,86 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,03 puan ve yüzde 0,15 azalışla 9.434,86 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 36,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,17 değer kazandı.

Sektör endekslerinin en çok değer kazanan yüzde 2,88 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen yüzde 1,9 ile ticaret oldu.

Orta Doğu'da jeopolitik gelişmeler küresel piyasaları etkilerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, yılda 2 kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumunun ikinci gününe dair haber akışı yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, günün geri kalanında Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek, 9.500 ve 9.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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