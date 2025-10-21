BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarımında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kaybederek 10.433,21 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,18 puan ve yüzde 0,49 azalışla 10.433,21 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 48,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Sektör endekslerde en fazla yükselen yüzde 2,12 ile spor, en çok düşen ise yüzde 1,26 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağı ABD ile Çin arasındaki ticaret ilişkilerine dair haber akışında kalmaya devam ederken BIST 100 endeksi ilk yarısını negatif tamamladı.

Analistler, ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle günün geri kalanında kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağını ve dünya genelinde de veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 puanın destek, 10.550 ve 10.650 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.