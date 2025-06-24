BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 3,36 Değer Kazanımıyla Kapadı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 307,59 puan artarak 9.448,90 puandan kapandı. Güne yüzde 3,04 yükselişle başlayan endeks, gün içinde 9.302,93 ile 9.483,05 puan aralığında hareket etti. BIST 30 endeksi de yüzde 3,46 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 307,59 puan artarak 9.448,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,04 ve 277,83 puan yükselişle 9.419,14 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.302,93 puanı, en yüksek 9.483,05 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,36 değer kazancıyla 9.448,90 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 351,26 puan ve yüzde 3,46 kazançla 10.515,94 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,85, hizmetler endeksi yüzde 5,19, sanayi endeksi yüzde 1,70 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,61 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 91'i prim yaptı, 8'i geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 316 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 316 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 4 milyon 256 bin 51 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,05, bileşik getirisi yüzde 42,52 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,5226, satışta 39,6809 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,6193, satışta 39,7780 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1620, sterlin/dolar paritesi 1,3620 ve dolar/yen paritesi 144,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,6 azalışla 67 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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